Работникам овручского «Кварцита» начали возвращать долги по зарплате

Работникам овручского «Кварцита» начали возвращать долги. Причиной конфликта на комбинате является смена собственника.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Овручской райгосадминистрации Николай Гайчук.

По его словам, работникам ПАО «Овручский горно-обогатительный комбинат «Кварцит» начали наконец-то возвращать долги по зарплате, которые до этого не выплачивались почти год. Поэтому работники комбината 15 октября перекрывали трассу «Житомир-Выступовичи».

Гайчук отметил, что "конфликтную ситуацию на ОАО Овручском горно-обогатительном комбинате породила смена собственника". "Предыдущий руководитель, взяв в банке огромный кредит, не выполнил своих обязательств по его погашению. Поэтому, согласно условиям кредитного договора все имущество перешло к банку, который создал новое предприятие. Но проблема заключается в том, что получив в свое распоряжение все средства производства, его владелец не смог начать выпуск продукции, так лицензия на добычу полезных ископаемых принадлежит бывшему хозяину предприятия. Это привело к остановке комбината, а люди остались без работы и без зарплаты".

По словам Гайчука, сначала пытались разблокировать работу бухгалтерии. Вместе с тем исполнительная служба оценила залоговое имущество (продукцию) и объявила торги по его реализации. Только 14 октября такие торги состоялись. Горно-перерабатывающее предприятие «Товкачевское» выкупило у компании продукции на 580 тыс грн, которые исполнительная служба уже направила на выплату задолженности по заработной плате работникам «Кварцита». Первых 78 работников ее уже получили, отметил Гайчук.

Как сообщал УНИАН, 15 октября в Житомирской области в Овручском районе работники овручского горно-обогатительного комбината «Кварцит» перекрыли дорогу Житомир-Выступовичи, требуя выплаты долгов по зарплате.

Еще раньше в Овручский районный суд в интересах 225 граждан прокуратурой было направлено заявление о выдаче судебных приказов о взыскании с комбината «Кварцит» начисленной, но невыплаченной зарплаты на сумму свыше 2,3 млн грн.

Прокуратурой совместно с органами исполнительной власти и исполнительной службой приняты организационные меры по устранению нарушений требований законодательства о труде на «Кварците».

В частности, наложен арест на продукцию, реализация которой предусмотрена с целью выплаты долгов. Также наложен арест на расчетные счета предприятия и взыскано почти 540 тыс грн для выплаты зарплаты уволенным работникам.

Справка УНИАН. ПАО «Овручский горно-обогатительный комбинат «Кварцит» (Овручский район Житомирской области) - одно из ведущих предприятий добывающей отрасли области.