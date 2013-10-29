"Сумыхимпром" возобновил производство

Одно из крупнейших в Украине предприятий химической отрасли "Сумыхимпром", госпакет акций которого (92,75%) к концу года планируется выставить на приватизационный конкурс, возобновил производство минеральных удобрений и двуокиси титана после плановой остановки 1 октября 2013 года, говорится в сообщении предприятия.

«Мы поэтапно возобновили работу цехов по производству минеральных удобрений и пигментов, сернокислотное производство. Сейчас предприятие обеспечено необходимыми сырьевыми ресурсами. Сформирован пакет заказов на ближайшее время», - цитирует пресс-служба управляющего санацией предприятия Игоря Лазаковича.

Согласно сообщению, причиной остановки была неблагоприятная ситуация на мировом рынке, снижение спроса и падение цен на минеральные удобрения.

«Несмотря на временную остановку производства, администрация предприятия в полном объеме выполнила все условия действующего коллективного договора, в том числе и в вопросах своевременной выплаты заработной платы работникам», - говорится в сообщении со ссылкой на информацию управляющего санацией.

Также сообщается, что в период простоя предприятие осуществило капитальный ремонт основных цехов, чистку оборудования, а также профилактику энергосетей с целью подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 10 апреля 2013 года утвердил план размещения акций "Сумыхимпрома", в соответствии с которым планируется до конца 2013 г. выставить на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона 92,75% акций данного предприятия, номинальной стоимостью 403 млн 185,8 тыс. грн.

Справка УНИАН. Сумыхимпром – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в управлении государства.