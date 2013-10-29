Украина готовится к проведению международного конгресса производителей ферросплавов

Украина готовит программу международного конгресса производителей ферросплавов, который должен состояться в 2015 году в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации ферросплавов(УкрФА), сославшись на заседание 24-25 октября в Брюсселе рабочей группы членов Комитета по организации Международных ферросплавных конгрессов (ИНФАКОН), представителей Европейской ассоциации производителей ферросплавов («Евроальяж») и Гендиректората Исследования и Инноваций Европейской Комиссии и Представительства Украины при ЕС.

«Основной целью проведения рабочей встречи являлось рассмотрение предложений УкрФА по организации предстоящего Конгресса ИНФАКОН-14 в 2015 г. в г. Киев, право на проведение которого было предоставлено Украине по итогам предыдущего Конгресса ИНФАКОН-13, состоявшегося в июне 2013 г. в г. Алматы, Казахстан», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, на рабочей встрече членов комитета по организации международных ферросплавных конгрессов (ИНФАКОН) в Брюсселе, представители УкрФА информировали участников рабочей встречи о формировании руководящих органов конгресса (программного комитета и расширенного программного комитета). Также были утверждены основные направления тематики конгресса, сроки подачи тезисов и докладов, процедуры их рецензирования экспертами.

«Мы планируем провести мероприятие на государственном уровне», - процитировала пресс-служба председателя совета директоров УкрФА Павла Кравченка.

Одновременно за заседании глава программного комитета конгресса Сергей Грищенко отметил, что Украина получила беспрецедентное право на проведение такого мероприятия.

«В нашей отрасли это наиболее авторитетный форум, где всегда проходит обмен мнениями ученых, специалистов, практиков в области ферросплавного производства, разработки нового оборудования, решения вопросов энергоэффективности, экономических вопросов», - приводятся в сообщении слова Грищенко.

В сообщении также сказано, что рабочая группа в Брюсселе договорилась следующее заседание организационного комитета провести в Украине в апреле 2014 г., в период проведения традиционной ежегодной Международной научно-практической конференции УкрФА по актуальным проблемам развития ферросплавного производства.

Как сообщал УНИАН, украинские ферросплавные заводы в январе-сентябре 2013 года сократили по сравнению с аналогичным периодом 2012 года общий объем производства продукции на 22,4% - до 623,5 тыс. тонн, сообщила Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).

Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

Марганцевую руду в стране добывают Орджоникидзевский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты.

Международные конгрессы ИНФАКОН проводятся с 1974 года. Они являются наиболее авторитетными форумами специалистов ферросплавной промышленности, позволяющиеми оценить уровень техники и технологии в процессах ферросплавных переделов, определить перспективные направления развития отрасли в целом, отдельных производителей в частности, получить наиболее полную и актуальную техническую и технологическую информацию, включая данные о новейших разработках в сферах технологического оборудования, электропечестроения, шлакопереработки, газоочистки, энергоэффективности.

В ИНФАКОН, в частности, входят страны ЕС, Казахстан, Норвегия, Турция, Украина, Финляндия и Южная Африка.