Россия частично возобновила действие сертификатов для Крюковского вагонзавода

Российское федеральное бюджетное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" частично возобновил Крюковскому вагоностроительному заводу действие сертификатов на грузовые вагоны.

Об этом сообщил председатель правления предприятия Евгений Хворост.

По его словам, российская сторона вернула сертификаты на 8 грузовых вагонов.

«Это и вагоны для зерна мод. 19-7053-02, вагоны-платформы модели 13-7043, вагоны для сыпучих грузов модели 19-7017-05, вагоны для глинозема и алюминия, вагоны-платформы модели 13-7024-01 и другие. Не возобновлены действия сертификатов на ряд других грузовых вагонов», - сказал Хворост.

Как сообщал УНИАН, Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте России с 25 сентября приостановил для Крюковского вагонзавода действие 13 сертификатов на грузовые вагоны, в частности, цементовозы, грузовые полувагоны, вагоны для зерна, вагоны для сыпучих грузов, крытые грузовые вагонов, вагоны-платформы, вагоны для глинозема и алюминия, вагоны для сыпучих грузов и др.

Действие некоторых сертификатов должно было закончиться в конце 2014-начале 2016 года.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

По итогам 2013 года завод планирует в связи с отсутствием заказов уменьшить производство грузовых вагонов почти в 2 раза, или на 5 тыс. шт. - до 6 тыс. шт.

В 2012 году завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11005 шт., а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.