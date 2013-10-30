Убытки США от спасения General Motors составили 9,7 млрд долл.

Правительство США получило убытки в размере $9,7 млрд в результате программы спасения General Motors Co., объем которой составлял почти $50 млрд, сообщают Вести.ru.

В 2009 г. Министерство финансов США предоставило GM $49,5 млрд в виде займов в обмен на 60,8% акций, а также на привилегированные акции стоимостью $2,1 млрд.

С тех пор казначейство сократило свою долю в компании. При этом все серии продаж проходили ниже цены, которая была необходима для безубыточности инвестиций в GM, в результате чего правительство получило убытки, свидетельствуют данные отчета, представленного конгрессу.

Казначейство полностью продало привилегированные акции и снизило свою долю в компании до 7,3%. По состоянию на 26 сентября в собственности казначейства было только 101,3 млн акций GM.

Правительство США заявило, что планирует продать оставшиеся акции в апреле 2014 г. Некоторые аналитики считают, что продажа могла бы быть осуществлена уже к концу текущего года.