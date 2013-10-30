Honda увеличила прибыль за полугодие на 13,5%

Чистая прибыль японского автомобильного концерна Honda Motor по итогам первого полугодия 2013-2014 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 242,8 миллиарда иен (2,49 миллиарда долларов), сообщает Прайм.

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль составила 134,75 иены (1,38 доллара) против 118,71 иены (1,22 доллара) за апрель-сентябрь 2012-2013 фингода. Продажи автокомпании за шесть месяцев составили 5,72 триллиона иен (58,6 миллиарда долларов), что на 21,6% больше аналогичного показателя годом ранее.

Прибыль компании за второй квартал 2013-2014 финансового года увеличилась на 46,4% - до 120,3 миллиарда иен (1,23 миллиарда долларов).

Объем продаж Honda Motor за квартал достиг 2,89 триллиона иен (29,6 миллиарда долларов), что выше аналогичного показателя прошлого года на 27,3%. В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль за второй квартал составила 66,79 иен (0,68 доллара) против 45,65 иены (0,47 доллара) годом ранее.

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания выпускала исключительно мотоциклы, к 70-м годам прошлого столетия сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей. Головной офис компании расположен в Токио. В настоящее время Honda располагает более 100 заводами в 33 странах мира. Штат сотрудников компании насчитывает около 200 тысяч человек.