Прибыль Volkswagen за девять месяцев упала почти на 67%
12:17, 30 октября 2013Промышленность
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Чистая прибыль крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group сократилась по итогам января-сентября текущего года на 66,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,71 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности производителя, передает Прайм.
Объем продаж группы вырос за отчетный период на 1% - до 145,6 миллиарда евро.
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