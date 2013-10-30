Прибыль Volkswagen за девять месяцев упала почти на 67%

Чистая прибыль крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group сократилась по итогам января-сентября текущего года на 66,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,71 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности производителя, передает Прайм.

Объем продаж группы вырос за отчетный период на 1% - до 145,6 миллиарда евро.