Объем реализации промпродукции в Украине вырос на 2,9%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,88% - до 88,61 млрд грн, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-сентябре 2013 года в составил 815,953 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности – 811,329 млрд грн.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область — 152,558 млрд грн, Донецкую — 152,186 млрд грн, Запорожскую — 55,192 млрд грн, город Киев — 52,456 млрд грн, Луганскую область — 51,433 млрд грн.

В сентябре спад оборота (реализации) продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности, на которые приходится 99,4% объемов реализации промпродукции, составил 1,7% в годовом выражении (сентябрь 2013 года к сентябрю 2012 года).

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По данным Госстата, рост оборота (реализации) продукции добывающей промышленности в годовом выражении (сентябрь 2013 года к сентябрю 2012 года) составил 17,7%, при этом по сравнению с августом 2013 года зафиксирован спад на 2,6%. В частности, зафиксирован рост оборота в сфере добычи сырой нефти и природного газа на 69,4% в годовом выражении (спад на 1,4% по сравнению с прошлым месяцем), добычи металлических руд - на 12,6% (спад на 4,1%), добычи каменного и бурого угля - на 8,7% (спад на 2%).

Спад реализации продукции перерабатывающей промышленности в годовом выражении (сентябрь 2013 года к сентябрю 2012 года) составил 4,7%, по сравнению с августом 2013 года - на 3,8%. Наибольший рост оборота зафиксирован в производстве электрического оборудования - на 39% (спад на 8,1% по сравнению с прошлым месяцем); производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 28,5% (рост на 16,8%); изготовлении изделий из дерева, производстве бумаги и полиграфической деятельности - на 18% (рост на 0,6%), производстве машин и оборудования — на 16% (рост на 14%). Наибольший спад - по отраслям производства компьютеров, электронной и оптической продукции - на 42,5% (спад на 13,6%); производства автотранспортных средств, производства химических веществ — на 26,6% (спад на 18,4%), прицепов и полуприцепов и других транспортных средств - на 26,2% (спад на 12%); производства мебели и другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования - на 12,1% (рост на 9,1%).

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,02% - до 90,818 млрд грн.

Согласно сообщению, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-августе 2013 года составил 727,344 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности – 723,236 млрд грн. Спад оборота (реализации) продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности составил 2,6% в годовом выражении (август 2013 года к августу 2012 года).