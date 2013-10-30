В России объяснили, почему приостановили импорт украинских вагонов

Москва. Россия приостановила импорт вагонов с Крюковского вагоностроительного завода, «Днепровагонмаша» и «Азовобщемаша» по техническим причинам.

Об этом в среду УНИАН сообщил руководитель Федерального бюджетного учреждения «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» (РСФЖТ) Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ Эдуард Гунченко.

«Причина приостановки – это технические вопросы. У каждого завода свои замечания. Вся необходимая информация, которая лежит в условиях приостановки сертификата, имеется на каждом заводе-изготовителе. То есть она в письменном виде туда передана», - сказал Гунченко.

При этом он подчеркнул, что сертификаты на продукцию украинских вагоностроительных заводов могут быть восстановлены после устранения всех замечаний. Все приостановленные сертификаты на продукцию украинских заводов были выданы РСФЖТ сроком действия не менее 3 лет.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте РСФЖТ, 15 октября было приостановлено действие сертификатов на вагоны-цистерны для вязких нефтепродуктов, бензина и других светлых нефтепродуктов мариупольского «Азовобщемаша».

2 октября были приостановлены сертификаты «Днепровагонмаша» на поставку в Россию полувагонов, вагонов для битума, цементовозов, зерновозов и вагонов-платформ разного назначения.

25 сентября РСФЖТ приостановило действие сертификатов на несколько типов вагонов Крюковского вагоностроительного завода. В частности, под запретом поставок в Россию полувагоны, вагоны для сыпучих грузов и крытые вагоны.

Как сообщал УНИАН, Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте России с 25 сентября приостановил для Крюковского вагонзавода действие 13 сертификатов на грузовые вагоны, в частности, цементовозы, грузовые полувагоны, вагоны для зерна, вагоны для сыпучих грузов, крытые грузовые вагонов, вагоны-платформы, вагоны для глинозема и алюминия, вагоны для сыпучих грузов и др.

29 октября Российское федеральное бюджетное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" частично возобновил Крюковскому вагоностроительному заводу действие сертификатов на грузовые вагоны.