Кабмин предлагает отменить корректирующие коэффициенты утилизационного сбора

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил законопроект, которым предусматривается отмена корректирующих коэффициентов, которые применяются к ставкам экологического налога при утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков после заседания правительства.

Он уточнил, что соответствующий документ Кабмин одобрил в целом. Однако, по его словам, законопроект еще намерено доработать Министерство доходов и сборов.

После этого, уточнил Проскуряков, документ будет направлен на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Документ вступил в силу 1 сентября и затронул все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели.

Величина утилизационного сбора для конкретного транспортного средства рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя и в зависимости от того, новое оно или подержанное.

В частности, суммы утилизационного налога составляют: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

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Одновременно с подписанием закона Президент дал поручение внести изменения в редакцию закона, предполагающие упразднение корректирующих коэффициентов при расчете суммы налога и обязательной сертификации мест утилизации старых автомобилей.

В то же время Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) настаивает на отмене утилизационного сбора, так как он ставит в неравные условия производителей и импортеров в Украине.