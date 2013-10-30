Прибыль General Motors упала в третьем квартале на 53%

Чистая прибыль американской автомобильной корпорации General Motors в третьем квартале 2013 года составила 0,7 млрд долл., что на 53,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в отчетности компании, предает ИТАР-ТАСС.

Доход на одну акцию составил 0,45 долл., уменьшившись почти наполовину.

В то же время выручка компании увеличилась на 3,7% - до 39 млрд долл.

Компания General Motors производит автомобили под марками Chevrolet, Cadillac, Buick, Opel и ряд других.

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