Япония в рамках ВТО хочет обсудить с Украиной спецпошлины на импорт автомобилей

Правительство Японии подало запрос во Всемирную торговую организацию на проведение консультаций с правительством Украины по поводу действия специальных пошлин на импорт автомобилей.

Как сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, заявка подана 30 октября.

В сообщении отмечается, что спецпошлина в размере 12,95%, которая была введена в Украине с апреля 2013 г., не соответствует положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и соглашению ВТО.

В частности, отмечается в сообщении, Украина не имела достаточных причин для введения защитной меры в виде спецпошлины, поскольку импорт автомобилей до введения пошлин был не критичным и не представлял серьезной угрозы для украинского автопрорма.

График проведения двусторонних консультаций правительство Японии намерено согласовать с правительством Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Спецпошлины введены сроком на 3 года.

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Введение пошлин уже обернулось ответными действиями со стороны ряда стран. В частности, Турция ввела пошлину на импорт украинских грецких орехов, Российская Федерация направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) уведомление о планах ввести специальные пошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла. Кроме того, правом на применение ответных мер могут воспользоваться другие члены Всемирной торговой организации, такие как США, Япония и Корея.

Вместе с тем, Европейский Союз не рассматривает возможности введения в отношении Украины ответных торговых санкций за установление спецпошлин на импорт автомобилей, хотя ранее представители ЕС отмечали, что решение Украины о введении спецпошлины на импортные автомобили негативно отразится на экспорте автомобилей из ЕС, и призывали Украину пересмотреть и отозвать это решение.

Производство автомобилей в Украине в первом полугодии текущего года сократилось на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 18,24 тыс. единиц.