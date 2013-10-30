NASA может реализовать в Украине образовательные проекты для молодежи

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) готово организовать экспозицию ракетно-космических технологий на базе центра инновационных технологий «Парк ракет» в Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Александра Вилкула.

«На территории парка создан музейный комплекс, экспозиции которого позволят узнать об истории освоения космоса, развитии ракетостроения, современных технологиях. Сейчас ведутся переговоры с NASA, и я думаю, что будет сделана совместная с ними экспозиция. В том числе – обучающие программы для молодежи», - цитирует пресс-служба Вилкула.

По его словам, само появление «Парка ракет» - это с одной стороны дань памяти украинским ракетостроителям. «Но с другой стороны – это инвестиции в молодежь, в будущее украинской науки. Мы делаем такие проекты для того, чтобы у нас были новые Янгели, Конюховы, Макаровы, и они будут покорять космические высоты», - сказал вице-премьер.

По словам Вилкула, значение достижений днепропетровских ракетчиков в развитии Украина неоспоримо - благодаря «Южмашу» и КБ «Южное» Украина входит в семерку космических держав мира с полным циклом производства.

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«Днепропетровск, в котором производились ракеты и для космоса, и для оборонного комплекса Советского Союза, очень много лет был закрытым городом. Вчера мы открыли «Парк ракет». В нем можно увидеть не копии, а настоящие ракеты. И вместе с этим мы открыли город, благодаря которому Украина является космической державой. И современный Днепропетровск тоже остается центром ракетостроения», - подчеркнул Вилкул.

Справка УНИАН. «Парк ракет» - созданный в Днепропетровске музейный комплекс, украшением которого являются ракеты, созданные на «Южмаше» в разные годы. В парке установлена ракета 8К11 – одна из первых советских баллистических ракет, построенная на базе ФАУ-2. Еще одна ракета – 8К99 - первая ракета с мобильным стартом, размещавшаяся на транспортном пусковом контейнере на гусеничном ходу. Также в парке есть самая высокая – более 40 метров – трехступенчатая ракета «Циклон» легкого класса для запуска космических аппаратов разного назначения. Сейчас эта ракета используется в совместном украинско-бразильском проекте.