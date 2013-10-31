Правительство Беларуси констатирует большие потери экономики в рамках Таможенного союза

Беларусь несет серьезные потери в экономике в связи с несовершенством законодательной базы Таможенного союза. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, передает РИА "Новости".

"В виду несовершенства законодательной базы Таможенного союза и единого экономического пространства с многочисленными изъятиями мы несем большие издержки, зачастую теряем целые ниши на рынке Таможенного союза", - сказал он, выступая в четверг, 31 октября, в белорусском парламенте.

Он также отметил, что принятое решение России о введении утилизационного сбора на технику, который будет взиматься по принципу страны назначения, приведет к потерям МАЗа до 18% стоимости продукции.

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Напомним, Президент России Владимир Путин 21 октября подписал закон, согласно которому автопроизводители из РФ и ТС будут уплачивать с 1 января 2014 года утилизационный сбор на общих основаниях. Сейчас утильсбор взимается только при импорте машин в Россию не из стран ТС, что, например, с точки зрения ЕС, является дискриминацией европейских производителей.

Семашко также сообщил, что объемы промпроизводства Беларуси в текущем году снизятся на 2% по сравнению с предыдущим годом. "По году 98% темп роста производства, складские запасы снизятся до 62% среднемесячного производства", - спрогнозировал Семашко. По его мнению, работу промышленности страны нельзя назвать удовлетворительной.

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