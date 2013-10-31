Украина до конца года увеличит квоты на импорт кокса и коксующегося угля

Украина в рамках выполнения условий подписания Соглашения об ассоциации и построения зоны свободной торговли с Европейским Союзом до конца текущего года намерена увеличить квоты на импорт кокса до 300 тыс. тонн с нынешних 210 тыс. тонн, а также увеличить квоты на поставку коксующегося угля дополнительно на 1 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова со ссылкой на принятые на заседания правительства решения.

«Возвращение и постепенное восстановление импортных квот – одно из ожиданий Европейского союза накануне подписания Соглашения об ассоциации. Кроме того, использование импортного кокса увеличит эффективность работы доменных печей и позволит достичь более высоких качественных показателей выпущенной продукции», - цитирует пресс-служба первого вице-премьера. - «Таким образом, Украина выполнит требования Евросоюза и Всемирной организации торговли относительно снятия торговых ограничений по данным товарным позициям».

Арбузов отметил, что проблема импорта кокса была одним из так называемых «торговых раздражителей» в отношениях Украины и ЕС. Она обсуждалась во время недавней встречи первого вице-премьера с Комиссаром Европейского Союза по вопросам торговли Карелом де Гухтом в Брюсселе. В этой связи Арбузов назвал принятые решения еще одним шагом к успеху на Вильнюсском саммите.

По словам первого вице-премьера, ограничения на поставки коксующегося угля были введены в связи с перепроизводством этого вида продукции на ряде предприятий, что могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило увеличить квоту на импорт коксующегося угля на 2013 год на 1 млн тонн - до 11,2 млн тонн. По мнению аналитиков министерства, введение импортных квот сыграло положительную роль, несмотря на незначительный рост объемов потребления импортного угля газовой группы металлургическими предприятиями.

В апреле текущего года Кабинет министров ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на 2013 год. Кроме того, Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, а также роторного угля. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объяснял установление квот на импорт коксующего угля необходимостью защитить интересы отечественного производителя.

Коксующийся уголь - основной вид топлива, который используется в производстве металлургической продукции и энергетике.

Один из основных производителей коксующегося угля в Украине – группа "Метинвест", подконтрольная группе бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и «Смарт-холдингу» (23,75%) Вадима Новинского.

В Украине добыча коксующегося угля в 2012 году увеличилась на 3% по сравнению с 2011 годом - до 11,623 млн тонн.