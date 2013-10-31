Украина может присоединиться к пяти соглашениям Таможенного союза

Украина может присоединиться к пяти международным соглашениям Таможенного союза. Такое решение приняло правительство на очередном заседании 30 октября, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Пресс-служба министерства напоминает, что на каждом заседании Кабинет министров анализирует несколько международных документов ТС и принимает решение относительно возможного присоединения к ним. 30 октября рассматривались четыре соглашения - о порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер на протяжении переходного периода (от 19 ноября 2010 года), о санитарных, ветеринарно-санитарных мерах и карантине растений (все три документа от 11 декабря 2009 года). Последний документ, который анализировало правительство, – «Протокол о порядке предоставления органу, который проводит расследования, сведений, содержащих в том числе конфиденциальную информацию, для целей расследований, которые предшествуют введению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам» (от 19 ноября 2010 года).

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Соглашением о специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах определяется порядок применения действующих национальных мер защиты внутреннего рынка стран ТС. Еще три соглашения разработаны для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения стран-членов Таможенного союза и охраны его таможенной территории от завоза и распространения инфекционных и массовых неинфекционных болезней среди населения или же карантинных вредных организмов и продукции, которая не соответствует фитосанитарным карантинным требованиям стран-участниц Таможенного союза.

«Что касается Протокола, то данный документ определяет полномочия органа, который проводит расследования, предшествующие введению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам. А его цель - обеспечить орган, который проводит расследование, сведениями, содержащими в том числе конфиденциальную информацию, от уполномоченных органов государственной власти, других органов стран-членов Таможенного союза», - объяснил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

Поскольку протокольное решение было одобрено, МИД поручено нотифицировать Евразийскую экономическую комиссию относительно возможности Украины присоединиться к этим международным соглашениям.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября планирует подписать Соглашение с ЕС об ассоциации, предусматривающее создание зоны свободной торговли.

РФ в связи с этим опасается роста дешевого европейского импорта через Украину. Власти России не раз заявляли, что будут вынуждены ввести защитные меры, что закроет российский рынок и для украинских товаров.

Одновременно Украину приглашают в Таможенный союз и уже предоставили ей статус наблюдателя, однако Киев заявляет, что не готов к полноценному вступлению в ТС.