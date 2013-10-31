BMW отзывает 176 тысяч авто по всему миру из-за усилителя тормозов

Немецкая компания BMW отзывает около 176 тысяч четырехцилиндровых автомобилей 2012-2014 модельных годов из-за потенциальной проблемы с усилителем тормозов, заявила компания, передает Рейтер.

Автомобили из-за недостаточной смазки в вакуумном насосе могут потерять силовую поддержку при торможении. В этом случае, водитель по-прежнему сможет остановить машину, но ему потребуется больше силы для нажатия на педаль, сказал представитель компании в США.

Модели, подпавшие под отзыв, имеют 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, работающий на бензине.

Отзыв коснется седанов 320i, 328i, 320i xDrive, 328i xDrive 2012-2014 годов, 328i xDrive Sports Wagon (2014), 528i (2012-2013) и 528i xDrive, X1 sDrive28i (2013-2014), X1 xDrive28i, а также родстеров X4 sDrive28i (2012-2014).

В общей сложности BMW отзовет 76.191 авто в США, около 25.000 в Китае, 9.376 в Канаде, 6.841 в Германии, 2.738 в Мексике и остальные авто в других странах мира, заявила BMW.