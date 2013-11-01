В Украине сократилось производство стальных труб

В Украине, по оперативным данным, за январь-октябрь 2013 года производство стальных труб сократилось на 21%, или на 367 тыс. тонн по сравнению с аналогичным показателем 2012 года — до 1,291 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в октябре произведено 113 тыс. тонн труб.

Среднесуточное производство труб в октябре составило 3,7 тыс. тонн, за 10 месяцев – 4,6 тыс. тонн. При этом среднесуточное производство труб за 2012 год составило 5,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство труб в Украине сократилось по сравнению с 2011 годом, на 9% - до 2,015 млн тонн. За 2011 год производство стальных труб выросло относительно 2010 года на 26% – до 2,222 млн тонн.