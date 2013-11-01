«Крымский содовый завод» инвестировал в новую технологию добычи известняка 63 млн грн

Предприятие «Белогорские известняки», находящееся в собственности крупного украинского производителя кальцинированной соды «Крымский содовый завод», который входит в состав группы компаний Group DF, инвестировало в новую экологически безопасную технологию добычи известняка на Северо-Баксанском месторождении 63 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы со ссылкой на руководителя департамента проектов новых видов деятельности Дмитрия Нечитайло.

«Мы первыми в Украине применили современную американско-немецкую технологию по добыче известняка. Ее особенность заключается в том, что во время добычи известняка горный массив не взрывается, как это происходит при использовании классических буровзрывных методик, а снимается слоями по 30-50 см с помощью современного оборудования. Внедрение такой технологии позволяет существенно уменьшить количество пыли от разработки месторождения и свести к минимуму влияние горных работ на окружающую среду», - отметил Нечитайло.

По словам председателя правления «Крымского содового завода» Владислава Шмелькова, для внедрения новой технологии было закуплено современное оборудование производства США и Великобритании.

«Технология полностью отвечает мировым стандартам в области защиты окружающей среды и активно используется за рубежом. Экологическая безопасность процесса подтверждена заключениями и экспертными выводами научно-исследовательского института «КрымГИИНТИЗ», - подчеркнул он.

В пресс-службе также напомнили, что в сентябре 2013 года Group DF начала реализацию проекта по добыче известняка на Северо-Баксанском месторождении. Общий бюджет проекта –120 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Крымский содовый завод» - ведущее предприятие по производству технической кальцинированной соды в Украине. Завод введен в действие в 1973 г. Проектная мощность – 698 тыс. тонн в год.

Завод входит в группу Ostchem Holding, которая консолидирует все химические активы Group DF.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.