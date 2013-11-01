«Запорожсталь» увеличила производство металлопроката на 4,5%

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины «Запорожсталь» за январь-октябрь 2013 года увеличило производство металлопроката на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2,733 млн тонн, говорится в сообщении предприятия.

Производство стали на предприятии за этот период выросло на 1,5% - до 3,207 млн тонн, производство чугуна – на 0,1% до 2,684 млн тонн.

По данным предприятия, в октябре 2013 года на меткомбинате «Запорожсталь» произведено 281,9 тыс. тонн чугуна, 333,6 тыс. тонн стали, 291 тыс. тонн проката.

«К 80-летнему юбилею комбинат «Запорожсталь» демонстрирует стабильную динамику роста, повышения эффективности производства. Коллектив комбината установил 148 исторических рекордов по ключевым производственно-техническим показателям, таким как производительность доменных печей, расход кокса, расход металла шихты, показателям энергосбережения», — цитирует пресс-служба генерального директора «Запорожстали» Ростислава Шурму.

Справка УНИАН. Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» с 2012 года входит в горно-металлургическую группу «Метинвест». В июле 2012 года Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций «Запорожстали».

Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.