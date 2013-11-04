Россия внесла изменения в соглашение о стоимости товаров, перемещаемых через границу ТС

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, который вносит изменения в соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через границу Таможенного союза.

Протокол был подписан 23 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге. Документ наделяет Евразийскую экономическую комиссию полномочиями принимать решения по вопросам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров.

Комиссия наделяется полномочием принимать решение о порядке включения в таможенную стоимость ввозимых товаров расходов по перевозке (транспортировке) товаров, а также полномочиями по утверждению порядка применения процедуры отложенного определения таможенной стоимости товаров, передает РИА "Новости".

Уточняется, что декларант имеет право отложить завершение определения таможенной стоимости товаров, если на дату регистрации декларации на товары, согласно условиям внешнеторгового договора, отсутствуют документы, подтверждающие точные сведения, необходимые для ее расчета.

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