Минпромполитики разработало программу развития автопрома до 2020 года

Министерство промышленной политики Украины в первом квартале следующего года планирует утвердить программу развития автомобильной промышленности Украины до 2020 года, которая предусматривает стимулирование развития объемов национального автопроизводства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Международной конференции "AutoPROm 2013" сообщил первый заместитель министра промышленной политики Николай Евдокименко.

«Министерство промышленной политики вместе с Кабинетом министров в этом году постановлением приняло концепцию развития автопрома до 2020 года и в первом квартале следующего года планируется утверждение этой программы. Мы в эти документы закладываем те основные пожелания участников автомобильного рынка Украины, которые мы услышали на проведенных встречах», - сказал Евдокименко.

«В этой программе мы также будем предлагать действия, которые связаны с обеспечением потребительского кредитования на более выгодных условиях», - добавил он.

По словам замминистра, за последние несколько месяцев наблюдается незначительное увеличение объемов автомобильного производства и продаж украинских автомобилей.

«Если посмотреть на те условия, в которых работает украинский бизнес, то они сегодня немного отличаются от тех, которые были в начале 2013 года», - сказал он.

В то же время, Евдокименко отметил, что ситуация для отечественных производителей на сегодняшний день не совсем благоприятная. По его словам, за первое полугодие в Украину импортировано автомобилей на 1,5 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 45,4% - до 30 тыс. единиц. При этом, по данным ассоциации «Укравтопром», в январе-сентябре продажи новых легковых автомобилей по сравнению с 9 месяцами прошлого года сократились на 3,6% - до 164,8 тыс. штук.