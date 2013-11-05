Johnson&Johnson оштрафована на 2,2 млрд долл. за незаконные маркетинговые операции

Штраф в размере свыше 2,2 млрд долларов выплатит правительству США американская компания-производитель фармацевтических и санитарно-гигиенических товаров Johnson & Johnson, которой вменяется в вину проведение незаконных маркетинговых операций. Об этом сообщило министерство юстиции США, передает ИТАР-ТАСС.

Заключенное между властями и компанией "мировое соглашение" стало результатом продолжавшегося около 10 лет расследования. По оценкам специалистов, штраф, который выплатит компания, является одним из крупнейших в истории США.

Как отмечается, Johnson & Johnson и ее дочерние структуры предлагали клиентам медицинские препараты для использования способами, не получившими соответствующего одобрения со стороны правительства США. В частности, лекарство Risperdal, которое врачи выписывают при шизофрении, рекомендовалось для лечения иных заболеваний. Речь также шла о ряде других медицинских препаратов.

Подобная схема привела к тому, что правительственные программы в области здравоохранения покрывали многомиллионные расходы на лекарства, выписанные неподобающим образом. "Эти компании набивали свои карманы деньгами за счет американских налогоплательщиков, пациентов и частного бизнеса", - сказал в связи с этим министр юстиции США Эрик Холдер.