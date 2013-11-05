Продажи новых легковых авто в Украине продолжают падать

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-октябре 2013 года по сравнению с 10 месяцами прошлого года сократились на 7% - до 180,831 тыс. штук, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

Согласно сообщению, продажи коммерческих автомобилей и автобусов за 10 месяцев текущего года сократились по сравнению с 10 месяцами прошлого года на 26% - до 13,642 тыс. штук и 2,535 тыс. штук соответственно.

По данным «Укравтопрома», продажи всех автотранспортных средств за отчетный период сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% - до 197,8 тыс. штук.

Вместе с тем, продажи автотранспортных средств в октябре текущего года сократились по сравнению с октябрем прошлого года на 44% - до 19,557 тыс. штук.

Продажи новых автотранспортных средств в октябре составили 91% от общего количества. Из них легковых автомобилей - 16,81 тыс. штук, коммерческих автомобилей 1,439 тыс. штук, автобусов - 263 единиц.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-сентябре 2013 года продажи новых легковых автомобилей по сравнению с 9 месяцами прошлого года сократились на 3,6% - до 164,8 тыс. штук.

Продажи новых автомобилей в Украине в 2012 году снизились, впервые за последние три года, на 1,5% - до 217,403 тыс. единиц.

14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.