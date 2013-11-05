Янукович подчеркивает важность инвестиций в высокотехнологичные производства

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что инвестиции в экономику Украины должны направляться на развитие высокотехнологичных производств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на пленарном заседании Совета отечественных и иностранных инвесторов на тему: «Инвестиции в развитие экономики и социальной сферы в условиях действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом».

«Инвестиционные ресурсы должны быть направлены на развитие высокотехнологичных производств, техническое переоснащение и создание новой современной инфраструктуры», - подчеркнул Янукович.

Президент напомнил, что в августе этого года правительство утвердило перечень приоритетных отраслей экономики. Это - агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, машиностроение, транспортная инфраструктура, курортно-рекреационная сфера и туризм.

«Еще раньше были предоставлены преференции предприятиям альтернативной энергетики и сектору информационных технологий», - заметил Янукович.

По его словам, это именно те отрасли, которые являются наиболее привлекательными для иностранного инвестирования.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии 2013 года составил 224 млн долл. Вместе с тем, во втором квартале зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины на 390,7 млн долл., или на 0,7%, по сравнению с началом квартала.

На 1 июля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,318 млрд долл. Инвестиции поступали из 138 стран мира.

Вместе с тем, по мнению экспертов, объем инвестиций по итогам года окажется наименьшим по сравнению с 2012 годом (6,013 млрд долл.) и 2011 годом (6,480 млрд долл.), а кроме того, он не достигнет ранее прогнозируемого показателя в 5 млрд долл.