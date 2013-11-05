В ЕС намерены ограничить использование пластиковых пакетов

Европейская комиссия приняла предложение, которое обязывает страны - члены Европейского Союза сократить использование легких пластиковых пакетов.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Евросоюза в Украине.

В свою очередь страны-члены сами могут выбрать меры, которые они считают наиболее благоприятными для достижения этой цели. В частности, они могут установить определенный лимит, до которого будет сокращаться использование пакетов, или даже, при определенных условиях, запретить их, отметили в Представительстве ЕС.

Комментируя предложение Еврокомиссии, еврокомиссар по окружающей среде Янез Поточник подчеркнул, что таким способом в Брюсселе пытаются решить «очень серьезную и весьма очевидную экологическую проблему». По его словам, ежегодно в Европе 8 млн пластиковых пакетов превращается в мусор, который наносит «непоправимый вред окружающей среде».

«Некоторые страны-члены уже достигли весомых результатов в сокращении использования пластиковых пакетов. Если другие государства пойдут вслед за ними, мы сможем сократить общее использование таких пакетов в ЕС, по меньшей мере, на 80%», - подчеркнул Поточник.

Как отметили в Представительстве Евросоюза, очень часто легкие пластиковые пакеты используются только один раз. Однако они способны сохраняться в окружающей среде – чаще всего в виде вредных микроскопических частиц, опасных, в частности, для морской флоры и фауны, – на протяжении 100 лет.

В 2010 году на рынке Евросоюза появилось 98,6 млрд пластиковых пакетов. Это значит, что каждый гражданин ЕС использовал ежегодно 198 таких пакетов, говорится в сообщении.

Согласно подсчетам, ежегодное использование пластиковых пакетов на душу населения в странах-членах сильно отличается: в Дании и Финляндии эта цифра составляет 4 пакета, в Польше, Португалии и Словакии – 466, добавили в Представительстве ЕС.