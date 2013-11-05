Рада разрешила оставлять местным общинам 10% средств от реализации продукции недр

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно средств от использования (реализации) государственной части произведенной продукции в соответствии с соглашениями о распределении продукции».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий закон (№3295-1) поддержали 326 (при необходимых 226) из 403 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено изложить статью 29 Бюджетного кодекса Украины в новой редакции.

В соответствии с ней, 90% средств от использования (реализации) части произведенной продукции, которая остается в собственности государства в соответствии с соглашениями о распределении продукции, и/или средств в виде денежного эквивалента такой государственной части продукции (кроме средств от государственной части продукции, произведенной на участке недр в пределах континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны Украины, засчитываются в общий фонд государственного бюджета в полном объеме).

В соответствии с законом, 10% средств от использования (реализации) части произведенной продукции, которая остается в собственности государства в соответствии с соглашениями о распределении продукции, и/или средств в виде денежного эквивалента такой государственной части продукции (кроме средств от государственной части продукции, произведенной на участке недр в пределах континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны Украины), распределяются между местными бюджетами административно-территориальных единиц, на территории которых находится соответствующий участок недр, в таком соотношении: 5% - в бюджет Автономной Республики Крым или областного бюджета; 3,5% - в районный бюджет; 1,5% – в сельский, поселковый или городской бюджет. Если участок недр расположен на территории нескольких административно-территориальных единиц, средства между соответствующими местными бюджетами распределяются в пределах установленного соотношения в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Данный закон, в случае подписания его Президентом, вступает в силу с 1 января 2014 года.