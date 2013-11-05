Кабмин увеличил квоты на импорт кокса и коксующегося угля

Кабинет Министров увеличил квоты на беспошлинный импорт кокса на 90 тыс. тонн - до 300 тысяч тонн, и коксующегося угля - на 1 миллион тонн - до 12,2 млн тонн.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр промышленной политики Украины Михаил Короленко.

«Увеличение квот утвердили на Кабмине», - сказал Короленко.

Он отметил, что квота в 90 тысяч тонн кокса выделена для «АрселорМиталл».

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило увеличить квоту на импорт коксующегося угля на 2013 год на 1 млн тонн - до 11,2 млн тонн. По мнению аналитиков министерства, введение импортных квот сыграло положительную роль, несмотря на незначительный рост объемов потребления импортного угля газовой группы металлургическими предприятиями.

В апреле текущего года Кабинет министров ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на 2013 год. Кроме того, Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, а также роторного угля. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объяснял установление квот на импорт коксующего угля необходимостью защитить интересы отечественного производителя.

Коксующийся уголь - основной вид топлива, который используется в производстве металлургической продукции и энергетике.

Один из основных производителей коксующегося угля в Украине – группа "Метинвест", подконтрольная группе бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и «Смарт-холдингу» (23,75%) Вадима Новинского.

В Украине добыча коксующегося угля в 2012 году увеличилась на 3% по сравнению с 2011 годом - до 11,623 млн тонн.