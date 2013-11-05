Проведение Украиной конгресса производителей ферросплавов позволит привлечь новые технологии в отрасль

Проведение в Украине первого международного конгресса производителей ферросплавов ИНФАКОН, запланированного на 2015 год, подчеркивает не только успехи отечественных ферросплавов, но и позволит привлечь новые технологии в отрасль.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель совета директоров Украинской ассоциации ферросплавов (УкрФА) и председатель правления Запорожского завода ферросплавов Павел Кравченко.

«ИНФАКОН - это имидж, подтверждение наших достижений и того, что мы активно развиваемся. Международный форум - это еще и возможность совместно обсудить вопросы и освежить положение дел отрасли», - отметил Кравченко.

По словам главы ЗЗФ, проведение в Украине столь важного форума даст новый импульс развитию отечественной ферросплавной отрасли, в частности, внедрению энергосберегающих и энергоэффективных технологий.

«Будущее ферросплавов - это энергоэффективность», - добавил Кравченко, уточнив, что речь идет не только об энергоэффективных технологиях, но и использовании в производстве вторичного сырья.

Присутствовавший на пресс-конференции глава программного комитета международного ферросплавного конгресса Сергей Грищенко добавил, что Украина уже практически сформировала программу ИНФАКОН.

Кроме того, Грищенко уточнил, что Украинская ассоциация ферросплавщиков намерена заручиться государственной поддержкой при проведении международного форума в Киеве.

«Сейчас идет работа над тем, чтобы мероприятие было поддержано на государственном уровне», - отметил Грищенко, добавив, что ведется совместная работа с профильным министерством по подготовке проекта распоряжения правительства.

В свою очередь исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов Сергей Кудрявцев обратил внимание, что проведение конгресса ИНФАКОН в Украине позволит украинским ферросплавщикам получать информацию тезисов и докладов, которые обязательно должны присылать участники, а это позволит использовать инновации одними из первых.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Украинская ассоциации ферросплавов (УкрФА) заявила, что Украина готовит программу проведения международного конгресса производителей ферросплавов, который должен пройти в Киеве в 2015 году.

Свое заявление УкрФА сделала, сославшись на заседание 24-25 октября в Брюсселе рабочей группы членов Комитета по организации Международных ферросплавных конгрессов (ИНФАКОН), представителей Европейской ассоциации производителей ферросплавов («Евроальяж») и Гендиректората Исследования и Инноваций Европейской Комиссии и Представительства Украины при ЕС.

Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки. Марганцевую руду в стране добывают Орджоникидзевский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты.

Международные конгрессы ИНФАКОН проводятся с 1974 года. Они являются наиболее авторитетными форумами специалистов ферросплавной промышленности, позволяющими оценить уровень техники и технологии в процессах ферросплавных переделов, определить перспективные направления развития отрасли в целом, отдельных производителей в частности, получить наиболее полную и актуальную техническую и технологическую информацию, включая данные о новейших разработках в сферах технологического оборудования, электропечестроения, шлакопереработки, газоочистки, энергоэффективности.