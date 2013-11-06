Прибыль Toyota Motor выросла на 82,5%

Чистая прибыль одного из ведущих японских автоконцернов Toyota Motor Corp в первом полугодии 2013-2014 финансового года (начался 1 апреля 2013 года) увеличилась на 82,5% в годовом выражении - до 1 триллион иен (10,16 миллиарда долларов), сообщает РИА Новости.

Чистая прибыль на акцию в апреле-сентябре составила 315,8 иены (3,2 доллара) против 173,13 иены (1,76 доллара) за первое полугодие прошлого финансового года.

Операционная прибыль Toyota Motor за отчетный период выросла на 81% - до 1,26 триллиона иен (12,8 миллиарда долларов), а объем продаж увеличился на 14,9% - до 12,54 триллиона иен (127,37 миллиарда долларов).

Согласно обновленному прогнозу компании, Toyota Motor планирует в текущем финансовом году увеличить чистую прибыль на 73,6% - до 1,67 триллиона иен (16,96 миллиарда долларов). Операционная прибыль прогнозируется на уровне 2,2 триллиона иен (22,35 миллиарда долларов), а выручка - 25 триллионов иен (253,92 миллиарда долларов).

Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японской автомобильной промышленности. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тоёта, префектура Айти, штат сотрудников достигает 321 тысячи человек.