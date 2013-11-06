Украина проведет международный форум для молодых специалистов в ферросплавной отрасли

Украина впервые в истории ферросплавной отрасли инициировала проведение в марте 2014 года международного молодежного форума - «Молодежный ИНФАКОН», на который планируется пригласить работающих в этой отрасли молодых специалистов, студентов и ученых.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили глава программного комитета международного ферросплавного конгресса ИНФАКОН-14 Сергей Грищенко и председатель совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Павел Кравченко

«Эта инициатива украинской стороны. До проведения большого ИНФАКОНа провести, как мы говорим, «малый ИНФАКОН». Собрать молодых ученых, специалистов и студентов, - отметил Грищенко

«Проведение «малого ИНФАКОНа» позволит нам все-таки привлечь энергию молодых специалистов», - добавил Кравченко, уточнив, что местом проведения молодежного ИНФАКОНа может стать кузница кадров ферросплавной отрасли - Национальная металлургическая академия в Днепропетровске.

По словам представителей УкрФА, в международном форуме уже изъявили желание принять участие специалисты из Финляндии, Турции и Казахстана.

«Что касается наших студентов, то это будут студенты электрометаллургических учебных заведений из Киева, Донецка, Запорожья и Днепропетровска», - уточнил Грищенко.

Повестка дня работы «молодежного ИНФАКОНа» будет сформирована по аналогии со международным форумом ферросплавщиков.

В частности, планируется обсудить вопросы теории производства ферросплавов, внедрение энергоэффективных и экологических технологий, вопросы производства нового оборудования для производства ферросплавов.

«Планируем проведения конкурса научных робот, премирование победителей, в том числе и предоставление возможности выступить на ИНФАКОН-14 в 2015 году», - сообщил глава программного комитета.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Украинская ассоциации ферросплавов (УкрФА) заявила, что Украина готовит программу проведения международного конгресса производителей ферросплавов, который должен пройти в Киеве в 2015 году.

Свое заявление УкрФА сделала, сославшись на заседание 24-25 октября в Брюсселе рабочей группы членов Комитета по организации Международных ферросплавных конгрессов (ИНФАКОН), представителей Европейской ассоциации производителей ферросплавов («Евроальяж») и Гендиректората Исследования и Инноваций Европейской Комиссии и Представительства Украины при ЕС.

Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский заводы. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки. Марганцевую руду в стране добывают Орджоникидзевский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты.

Международные конгрессы ИНФАКОН проводятся с 1974 года. Они являются наиболее авторитетными форумами специалистов ферросплавной промышленности, позволяющими оценить уровень техники и технологии в процессах ферросплавных переделов, определить перспективные направления развития отрасли в целом, отдельных производителей в частности, получить наиболее полную и актуальную техническую и технологическую информацию, включая данные о новейших разработках в сферах технологического оборудования, электропечестроения, шлакопереработки, газоочистки, энергоэффективности.

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