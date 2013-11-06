Ферросплавные заводы обеспокоены неясностью в вопросе продления меморандума о снижении тарифов на электроэнергию

Украинские ферросплавные предприятия обеспокоены отсутствием ясности в вопросе продления срока действия меморандума о взаимодействии между правительством и руководством ферросплавных заводов относительно снижения тарифов на электроэнергию, который истекает 31 декабря 2013 года. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) Павел Кравченко.

«Меморандум действует до 31 декабря 2013 года, и у нас на сегодня нет документа, который подтверждает, что меморандум будет продлен», - отметил Кравченко.

«В связи с этим есть два варианта развития событий - работать дальше или останавливать работу завода», - добавил он.

По словам Кравченко, вопрос предоставления обоснованных тарифов на электроэнергию в ферросплавной отрасли является крайне важным.

Директор ЗЗФ добавил, что на момент подписания меморандума - январь 2013 года - стоимость электроэнергии была на уровне 60 долл. за МВт/ч, в то время как сейчас стоимость электроэнергии составляет уже 69 долл. за МВт/ч.

«А с дополнительными тратами она и вовсе стоит уже более 70 долл.», - добавил Кравченко, уточнив, что с такими ценами на электроэнергию предприятию практически невозможно конкурировать на международных рынках.

При этом Кравченко отметил, что неясность с продлением срока действия меморандума ставит под угрозу внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий на предприятии. В частности, по его словам, внедрение технологии по использованию ферросплавного газа для обогрева города составляет около двух лет.

«Привлекать кредиты на развитие производства и не знать, будет ли завод работать в январе 2014 года? Мы не можем пойти на это», - заявил председатель правления ЗЗФ.

Как сообщал УНИАН, крупные отечественные производители ферросплавов - Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу 1 марта 2013 года после трехмесячного простоя. Это стало возможным после предоставления предприятиям обоснованных тарифов на электроэнергию.

В конце января 2013 года между правительством и ферросплавными заводами был подписан меморандум, согласно которому им предоставляется право на период до 31 декабря текущего года закупать электроэнергию для технологических нужд металлургического производства на оптовом рынке электроэнергии Украины по оптовой рыночной цене без начислений.

В свою очередь предприятия взяли на себя ряд социальных обязательств: восстановить рабочие места, не иметь задолженности по зарплате и обеспечить ее повышение.

Также предприятия обязуются обеспечить общее потребление электроэнергии на технологические нужды металлургического производства в период действия меморандума в объемах не менее 900 млн кВт/ч - на Стахановском заводе ферросплавов и 1500 млн кВт/ч - на Запорожском заводе ферросплавов.

По данным УкрФА, украинские ферросплавные заводы в январе-сентябре 2013 года сократили по сравнению с аналогичным периодом 2012 года общий объем производства продукции на 22,4% - до 623,5 тыс. тонн.

В частности, Запорожский завод ферросплавов за январь-сентябрь 2013 года увеличил суммарный выпуск ферросплавной продукции на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 190,2 тыс. тонн.