Цены производителей промпродукции в октябре выросли на 0,2%

В Украине цены производителей промышленной продукции в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,2%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с октябрем 2012 года) цены производителей промпродукции выросли на 0,8%, с начала года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) рост цен составил 2,3%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в сентябре 2013 года по сравнению с августом выросли на 0,2%, в годовом выражении (по сравнению с сентябрем 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 0,9%, с начала года (сентябрь 2013 года к декабрю 2012 года) рост составил 2,1%.

Цены производителей промпродукции в Украине в декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.