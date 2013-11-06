«Укрспецэкспорт» передал Таиланду пять украинских танков «Оплот»

Государственный концерн «Укрспецэкспорт» в рамках выполнения межправительственных соглашений передал правительству Таиланда первую партию из 5 танков «Оплот» украинского производства, сообщила пресс-служба «Укрспецэкспорта».

Согласно сообщению, стороны подписали акт технической приемки после успешного цикла ходовых и огневых испытаний в Харькове.

«Заказчики отметили, что технические характеристики танков «Оплот» полностью соответствуют сертификациям, указанным в соответствующем соглашении», - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем отмечается, что кроме технической приемки в Украине, тайская сторона проведет окончательную приемку в Таиланде.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2011 года «Укрспецэкспорт» подписал контракт с представителями Вооруженных сил Королевства Таиланд о поставках новой партии бронетехники.

Стороны договорились, что Украина изготовит и поставит в Таиланд 49 единиц основного боевого танка (ОБТ) «Оплот». Общая стоимость контракта превышает 200 млн долл. Выполнять заказ будут предприятия, которые вошли в состав госкомпании «Укроборонпром».

«Укрспецэкспорт» в марте 2013 года отгрузил в Таиланд партию из 22 БТР украинского производства.

Справка УНИАН. ГК "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.

Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.