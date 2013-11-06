Рост заказов промпредприятий Германии оказался гораздо лучше прогнозов

Промышленные предприятия Германии в августе увеличили объем новых заказов, что говорит о восстановлении промышленности страны.

Объем промышленных заказов вырос на 3,3% в месячном выражении, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные министерства экономики.

В годовом выражении показатель вырос на 7,9%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали рост на 0,5% в месячном и 5,6% в годовом выражении.

В августе показатель снизился на 0,3% в месячном исчислении. В годовом выражении показатель вырос на 3,1%.

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По мнению аналитиков, на германскую экономику негативно влияет высокий уровень безработицы в еврозоне, которая является основным экспортным рынком Германии.