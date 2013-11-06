КрАСЗ за 10 месяцев удвоил производство автомобилей

Производственное объединение "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) в январе-октябре 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, увеличило производство автомобилей в 2 раза или на 3034 шт. - до 5684 шт.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

По данным предприятия, завод работает в зависимости от поставки комплектующих и заказов.

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Как сообщал УНИАН, группа компаний АИС в мае возобновила крупноузловую сборку китайских автомобилей Geely на Кременчугском автосборочном заводе в связи с введением в Украине ввозных пошлин на легковые автомобили, под действие которых подпадают и Geely.

16 октября на предприятии будет дан официальный старт производства нового кроссовера от SsangYong - New Korando.

КрАСЗ в 2012 году сократил производство автомобилей вполовину по сравнению с 2011 годом - до 3280 шт.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 году.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.