«Метинвест»: внутренний рынок металлопродукции в 2014 году вырастет на 6%

Горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» прогнозирует, что в 2014 году первичный рынок металлопроката в Украине вырастет на 6% до 6,6 млн тонн. Об этом заявил Дмитрий Липпа, генеральный директор компании «Метинвест-СМЦ», которая занимается сбытом продукции предприятий группы "Метинвест" в Украине и странах СНГ.

«В 2014 году надеемся увидеть рост металлопотребления на 6% до 6,6 млн тонн и рост вторичного рынка, который мы обслуживаем через металлобазы, на 8% до 2,8 млн тонн», - отметил Липпа, выступая на Национальной конференции участников рынков стального строительства.

При этом директор одного из структурных подразделений «Метинвеста» уточнил, что увеличение спроса на металлопродукцию будет наблюдаться только в случае роста ВВП Украины в 2014 году до 1,5%.

Одновременно он сказал, что по итогам 2013 года возможно снижение потребления металлопродукции на 3% до 6,3 млн тонн на первичном рынке по сравнению с 2012 годом и снижение вторичного рынка на 1% до 2,6 млн тонн.

Кроме того, Липпа сообщил, что за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года наибольшее снижение в потреблении произошло в сегменте уголков (на 19% до 120 тыс. тонн) и балок (на 7% до 38 тыс. тонн).

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Справка УНИАН. Компания «Метинвест-СМЦ» владеет сетью сервисных металлоцентров в Украине. Компания реализует продукцию предприятий «Метинвеста», а также других металлопроизводителей Украины и стран СНГ.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.