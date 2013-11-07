Крюковский вагонзавод уменьшил выпуск грузовых вагонов и увеличил пассажирских

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-октябре 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшил выпуск грузовых вагонов на 43,6% или на 4072 шт - до 5260 шт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщения, за отчетный период предприятие увеличило выпуск пассажирских вагонов на 19,3% - до 68 штук, против 57, выпущенных в январе-октябре 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод по итогам 2013 года планирует уменьшить производство грузовых вагонов почти в 2 раза - до 6 тыс шт.

Россия в сентябре приостановила для Крюковского вагоностроительного завода действие сертификата на грузовые вагоны, а в октябре частично возобновила действие некоторых сертификатов. Как следствие в сентябре грузовые вагоны не производились.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.