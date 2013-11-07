S&P понизило долгосрочный рейтинг Ferrexpo

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s понизило долгосрочный рейтинг швейцарской компании Ferrexpo, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, в иностранной валюте до уровня «В-» и подтвердила краткосрочный рейтинг на уровне «В», с негативным прогнозом по обоим рейтингам, сообщило агентство на официальном сайте.

«Негативный прогноз учитывает негативный прогноз по Украине и отражает возможность дальнейшего понижения рейтингов в течение следующих 12 месяцев», - говорится в сообщении агентства.

По мнению агентства, снижение суверенного рейтинга Украины может увеличить риски компании по ограничению переводов средств за границу, по задержке возмещения НДС, фискальному давлению и усложнению доступа к финансовым рынкам.

«Несмотря на то, что Ferrexpo экспортирует практически всю железорудную продукцию, мы думаем, что это не защищает их от этих рисков», - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что просроченная задолженность по возврату НДС компании составила 0,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в августе агентство Standard&Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги компании Ferrexpo на уровне «В» с негативным прогнозом, что отражает умеренные ожидания по показателю отношения корпоративного долга к EBITDA при адекватной ликвидности и существенной денежной выручке.

1 ноября Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В», при этом прогнозы по рейтингам остаются негативными. Понижение рейтинга отражает мнение экспертов о снижающейся вероятности обеспечить достаточный объем валютных средств для покрытия значительных потребностей во внешнем финансировании в рамках действующей стратегии правительства Украины. Одновременно эксперты обратили внимание на политическую неопределенность в стране, тяжелую ситуацию в финансовом секторе и слабые показатели внешней ликвидности. S&P планирует дальнейший пересмотр кредитного рейтинга Украины с вероятностью в 30% в ближайшие 12 месяцев в случае резкого сокращения объемов государственных резервов.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.