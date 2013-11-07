Азаров предлагает определить новые «точки роста» экономики

Правительство должно определить новые «точки роста» отечественной экономики. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

Он отметил, что сегодня Украина переживает очень ответственный и уникальный период развития. «Мы не имеем права ошибиться. У нас нет лишних ресурсов и времени ни на экономические эксперименты, ни на политическое противостояние. Проблема понятна: традиционные конкурентные преимущества Украины исчерпались, традиционные рынки сбыта не обеспечивают Украине необходимые темпы экономического роста», - сказал премьер.

Следовательно, по его словам, ответственность правительства заключается в том, чтобы точно определить «точки роста» отечественной экономики, привлечь в них стратегические инвестиции, высвободить энергию экономических свобод и ежедневно подтверждать, усиливать лидерские позиции.

«Для этого нужно сосредоточиться на модернизации производств, развитии внутреннего рынка и развитии инфраструктуры», - добавил Азаров.

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Помимо этого, премьер-министр полагает, что украинская экономика достаточно неплохо выживает в крайне неблагоприятных условиях и имеет стратегические конкурентные преимущества. Об этом заявил, рассказывая об итогах регионального заседания Всемирного экономического форума «Стратегический диалог ради будущего Украины», которое состоялось в Киеве 6 ноября.

«Вчера в кругу авторитетных экспертов, организаторов бизнеса, ученых, управленцев, приглашенных ВЭФ, мне пришлось подводить итоги этой, на самом деле, уникальной дискуссии. Какие выводы из этой дискуссии нужно сделать? Первое: мы добились того, что экономическое сообщество повернулось лицом к возможностям Украины. Причем, вновь созданных возможностей», - сказал премьер.

По его словам, участники «Стратегического диалога ради будущего Украины» практически единодушно признали, что украинская экономика достаточно неплохо выживает в крайне неблагоприятных условиях, и имеет стратегические конкурентные преимущества.

«Представители Великобритании, Германии, США, Венгрии, Хорватии, Румынии заявили, что есть большие ожидания от дальнейшего развития Украины. Как отметил модератор дискуссии лорд Ризби, «Украина получила оценки, которые вдохновляют», - рассказал Азаров.

Бесспорными конкурентными преимуществами Украины, по словам премьер-министра, эксперты считают интеллектуальное богатство в сфере высоких и информационных технологий и уникальный потенциал сельского хозяйства.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2012 года ускорился до 5,6%. По отношению к августу 2013 года спад промпроизводства замедлился до 0,4%.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,2%.