Кабмин предлагает направлять средства от утилизационного сбора в спецфонд

Кабинет министров Украины предлагает направлять средства от утилизационного сбора в специальный фонд, которым будет распоряжаться Министерство экологии и природных ресурсов.

Как сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков на брифинге в Кабмине, соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно экологического налога на утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств были одобрены на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

«Изменения одобрены. Все 100% средств будут идти в спецфонд, которым будет распоряжаться Министерство экологии. Когда изменения будут приняты, мы разработаем порядок использования этих средств», - сказал Проскуряков. По его словам, ориентировочная сумма поступлений составит прядка 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 30 октября одобрил законопроект, которым предусматривается отмена корректирующих коэффициентов, которые применяются к ставкам экологического налога при утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств.

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Документ вступил в силу 1 сентября и затронул все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Величина утилизационного сбора для конкретного транспортного средства рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя и в зависимости от того, новое оно или подержанное.

В частности, суммы утилизационного налога составляют: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

В то же время Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) настаивает на отмене утилизационного сбора, так как он ставит в неравные условия производителей и импортеров в Украине.