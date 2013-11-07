Николаевский судостроительный завод "Океан" признан банкротом

Публичное акционерное общество "Николаевский судостроительный завод "Океан" признано банкротом, открыта ликвидационная процедура.

Об этом говорится в тексте решения Хозяйственного суда Николаевской области, принятого 1 ноября, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Этим же решением ликвидатором ПАО назначен арбитражный управляющий Николай Хайло.

"С момента принятия данного постановления прекращается предпринимательская деятельность должника..." - сказано в постановлении суда.

В деле значатся 74 кредитора завода.

Как сообщал УНИАН, в последние годы партнеры ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» неоднократно обращались в Хозяйственный суд Николаевской области с требованием о признании его банкротом.

В сентябре 2012 года Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству и Николаевской областной государственной администрации принять меры по решению проблем "Николаевского судостроительного завода «Океан» в частности, оказать помощь в поиске заказов, восстановлении объемов производства, погашении долгов по зарплате.

В феврале 2013 года Наблюдательный совет завода назначил президентом предприятия Василия Федина, который является генеральным директором Херсонского судостроительного завода. Первоначальной задачей, поставленной Наблюдательным советом НСЗ «Океан» перед новым руководителем, было расширение портфеля заказов для обеспечения безубыточной деятельности предприятия и выполнения социальных обязательств перед работниками завода.

Справка УНИАН. Николаевский судостроительный завод «Океан» основан в 1951 году. Завод - одно из крупнейших предприятий в судостроительной отрасли Украины. Предприятие специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, комбифрейтеров, буксиров-снабженцев ледового класса, танкеров-химовозов, балкеров и других видов.

По состоянию на первый квартал 2012 года, 98,7% акций предприятия владела нидерландская компания «Олимпус Инвестместс».