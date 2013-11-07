Мариупольский меткомбинат им. Ильича запустил конвертер после ремонта

Один из крупнейших украинских производителей металлургической продукции Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, входящий в группу «Метинвест», после капитального ремонта стоимостью около 55 млн грн ввел в эксплуатацию конвертер №3.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, запуск был осуществлен на неделю раньше запланированного срока - 6 ноября.

В ходе капремонта выполнены в полном объеме демонтаж и дальнейшие ревизионные и монтажные работы на всех основных узлах и механизмах конвертера №3 в комплексе с котлом-утилизатором.

С целью оптимизации ремонтной функции и экономии времени был использован метод укрупненной сборки: металлоконструкции и оборудование секциями весом до тысячи тонн поднимались домкратами, устанавливались на специальные платформы - тележки, а затем выкатывались и закатывались на место установки.

В ходе ремонта смонтировано дополнительное укрытие конвертера, разработана более эффективная схема подачи ферросплавов и вспомогательных материалов, внедрена система контроля подачи масла на специальные подшипники конвертера. Также произведена полная очистка всех узлов газоочистки и газоочистного тракта от промышленных отложений и наладка механизмов конвертера, что позволит не только привести уровень выбросов в проектное состояние, но и добиться его дальнейшего сокращения.

Согласно сообщению, ремонт третьего конвертера является частью программы капремонтов основного технологического оборудования, промышленных зданий и сооружений, транспорта комбината им. Ильича в 2013 году, в реализацию которой инвестировано порядка 350 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест». Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

В 2012 году ММК им. Ильича сократил производство проката на 17% - до 4,329 млн тонн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.