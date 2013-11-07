Промпроизводство в Германии сократилось хуже прогноза

Объем промышленного производства в Германии в сентябре сократился по сравнению с августом на 0,9% с учетом сезонных колебаний, а в годовом выражении - вырос на 1%, следует из данных министерства экономики и технологий ФРГ, передает Прайм.

Таким образом, данные разошлись с прогнозом. Аналитики не ожидали изменения показателя в месячном исчислении и прогнозировали рост на 0,8% в годовом выражении.

Без учета сезонных колебаний за сентябрь объем промышленного производства в стране вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы строительства в Германии в сентябре сократились на 1,8% по сравнению с показателем августа.