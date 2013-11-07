Продажи импортных б/у автомобилей в Украине выросли на 41%

Рынок продаж в Украине автомобилей б/у, формирующийся за счет импорта, в январе-октябре 2013 года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 106,665 тыс. единиц, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

В то же время, по данным ассоциации, продажи автомобилей б/у в октябре текущего года резко сократились на 81% по сравнению с октябрем прошлого года - до 1,774 тыс. единиц. Из них количество первичных регистраций коммерческих автомобилей б/у составило 1,475 тыс. единиц, легковых автомобилей - 236 единиц, автобусов - 63 единицы.

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«Причиной такого резкого падения продаж импортного секонд-хенда стал экологический налог, ставки которого для импортируемого автотранспорта, бывшего в эксплуатации, значительно увеличиваются повышающими коэффициентами», - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, по итогам продаж за отчетный период, в сегменте легковых автомобилей б/у наиболее популярной маркой стал Renault, среди коммерческих автомобилей и автобусов - Mercedes-Benz.

Как сообщал УНИАН, рынок продаж в Украине автомобилей б/у, формирующийся за счет импорта, в январе-сентябре 2013 года вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 104,891 тыс. единиц

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-октябре 2013 года по сравнению с 10 месяцами прошлого года сократились на 7% - до 180,831 тыс. штук

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.