Украина замкнула двадцатку самых военизированных стран мира - СМИ

По сравнению с прошлогодними результатами, по уровню милитаризации Украина поднялась на две позиции глобального рейтинга и расположилась на 20-м месте среди 149 стран мира.

Как пишет “Капитал”, таковы результаты ежегодного исследования «Глобальный индекс милитаризации 2013», которое с 1996 г. проводится экспертами Боннского международного центра конверсии (BICC).

Главным результатом исследования стало создание глобального индекса милитаризации, разработка которого началась еще в 1990 г. Он стал универсальным инструментом оценки баланса между уровнем милитаризации и социального развития стран мира.

Для расчета итогового значение индекса, которое колеблется от 0 до 1000, производится оценка шести показателей, объединенных в три компонента: военные расходы, вооруженные силы и тяжелое вооружение государства.

Согласно данным отчета, шестой раз подряд самой военизированной страной мира признан Израиль, итоговое значение индекса которого составило 794 пункта.

Тройку наиболее милитаризированных государств мира дополнили Сингапур (752) и Россия (729). Больше других отдают предпочтение социальному развитию перед развитием военной сферы правительства Сьерра-Леоне (207), Либерии (176) и Папуа-Новой Гвинеи (153). А замкнула глобальный список Исландия (10), которая де-юре не имеет постоянных вооруженных сил.

По мнению специалистов BICC, Украина за прошлый год стала более военизированной, немного увеличив значение индекса (608 пунктов в 2012 г. против 597 пунктов в 2011 г.).

Это позволило нашей стране расположиться в рейтинге между Марокко (610) и Вьетнамом (607). По уровню милитаризации Украина опередила все соседние страны, кроме России (729) и Беларуси (621), которые соответственно заняли 3 и 16 место рейтинга.