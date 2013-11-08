Промышленники просят Кабмин активизировать торговые переговоры с РФ

Промышленники Украины просят правительство активизировать торговые переговоры с Российской Федерацией для недопущения падения производства и сокращения рабочих мест в результате ограничений поставок украинской продукции в Россию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такая просьба от промышленников прозвучала в ходе инициированной ими встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

«Правительству необходимо усилить переговорный, дипломатический и юридический процесс по выполнению взятых обязательств как с Россией, так и другими подписавшими Соглашение о свободной торговле в СНГ», - подчеркнул руководитель Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Он отметил, что в условиях рецессии на внешних рынках необходимо максимально активизировать внутренний рынок.

Промышленники подчеркнули, что РФ вводит дополнительные таможенные ограничения на украинский экспорт, которые противоречат нормам ВТО.

«Нам необходимо обращаться в ВТО. У нас проблем с Европой нет. У нас проблемы сегодня с Таможенным союзом» , - отметил народный депутат, ранее генеральный директор ПО «Электробытмаш» (АО «Норд») Валентин Ландик.

Он также предложил ввести индикативные цены для защиты отечественных производителей.

«Работа по использованию механизмов ВТО для защиты интересов украинской экономики, украинского производителя должна происходить постоянно. На сегодня мы не используем и 10% тех возможностей, которые предоставляет нам ВТО», - отметил народный депутат, основатель корпорации Roshen Петр Порошенко.

В свою очередь, Азаров напомнил, что с начала текущего года товарооборот между Украиной и Россией сократился почти на четверть, и сейчас делается все возможное, чтоб исправить ситуацию.

«И Президент, и правительство делают все возможное, чтобы исправить ситуацию», - подчеркнул премьер.

Азаров также отметил, что правительство готово “очень ответственно” обсудить с предпринимателями проблемы, которые сегодня существуют на основных промышленных предприятиях.

«Сейчас определяющий месяц: формирование производственных планов и заказов на 2014 год. Основная проблема, которая в центре внимания и правительства, и Президента - это наши торгово-экономические отношения с РФ . Я хотел бы услышать мнение наших промышленников: что необходимо сделать для того, чтобы минимизировать негативный эффект, связанный с сокращением нашего товарооборота с Россией» , - сказал Азаров.

Глава правительства напомнил, что с начала текущего года товарооборот между Украиной и Россией сократился почти на четверть. «И Президент, и правительство делают все возможное, чтобы исправить ситуацию», - подчеркнул премьер.

В ходе разговора промышленники высказали предложения по защите и поддержке отечественного производителя. В частности, речь шла об усилении переговорных процессов с зарубежными партнерами и о мерах для оживления внутреннего рынка, таких как стимулирование импортозамещения, уменьшение давления контролирующих органов и содействие среднему и малому бизнесу в наращивании производства.

Промышленники подчеркнули, что 52% украинского машиностроения идет на экспорт в РФ, и сейчас складывается очень серьезная ситуация с сокращением объемов производства, что может привести к сокращению большого количества работников и потери доходов бюджетов. Это, в первую очередь, касается транспортного машиностроения, автомобилестроения, химического комплекса, металлургии, трубного производства, пищевой отрасли.

Как сообщал УНИАН, Россия с приближением сроков ожидаемого подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом (29 ноября) начала вводить различного рода ограничения на импорт продукции из Украины. В частности, ограничения коснулись импорта кондитерской, мясомолочной продукции, металлопродукции, машиностроения. Также на таможне возникают задержки при ввозе товаров из Украины на территорию России из-за усиленного таможенного контроля со стороны РФ.