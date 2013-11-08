Fitch понизил кредитный рейтинг «Интерпайпа» до уровня ограниченного дефолта

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в третий раз за три прошедших месяца снизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг крупнейшего в Украине производителя трубной продукции трубно-колесной компании «Интерпайп» - теперь до уровня ограниченного дефолта «RD» с уровня «С», а также присвоило рейтинг «С» евробондам компании со сроком погашения в 2017 году, говорится в сообщении агентства, разменном на сайте Fitch.

Одновременно евробондам присвоен рейтинг возвратности активов на уровне «RR4».

«Снижение долгосрочного рейтинга эмитента до уровня «RD» объясняется тем, что компания не выплатила ключевой долговой платеж в размере 106 млн долл., запланированный на 1 ноября 2013 года. Платежи по процентам все еще предстоит сделать», - говорится в сообщении агентства.

В Fitch отметили, что «Интерпайп» инициировал переговоры с группой кредиторов о возможности реструктуризации долга. Однако в агентстве усомнились, что договоренности могут быть достигнуты до конца года.

Кроме того, в Fitch напомнили основные факторы, негативно влияющие на положение компании. Среди них – ограничение квоты на экспорт трубной продукции в Россию, ведение антидемпингового расследования властями США, сложности в переговорах по долговым бумагам компании.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября Fitch Ratings снизил кредитный рейтинг «Интерпайпа» до уровня «ССС» с «В-», объясняя свои действия операционной и финансовой нестабильностью компании, обусловленной конъюнктурными событиями, в том числе, таможенными проблемами со странами Таможенного союза, куда «Интерпайп» поставляет порядка 25% общего объема продаж, а также с Россией, не возобновившей квоты на импорт труб украинского производства на вторую половину 2013 года.

В конце октября Fitch Ratings еще раз понизил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный обеспеченный рейтинг «Интерпайпа» до уровня «С» с «ССС» также из-за сомнений в способности «Интерпайпа» погасить корпоративный долг в размере 106 млн долл. к 1 ноября 2013 года.

Как отмечалось, ликвидность «Интерпайпа» во многом ограничивалась тем, что Российская Федерация - ключевой экспортный рынок для украинской трубной продукции, не возобновила действие квот на поставки украинских труб. Экспорт труб на российский рынок свыше существующих ограничений обуславливает применение 19% пошлины, что делает продукцию едва ли конкурентоспособной.