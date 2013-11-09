В Китае объем промышленного производства вырос на 10,3%

В октябре объем производства на крупных предприятиях Китая вырос в годовом выражении на 10,3%. Согласно опубликованным в субботу данным Государственного статистического управления КНР, этот показатель по сравнению с сентябрем увеличился на 0,1%, передает ИТАР-ТАСС.

В Китае показатель промышленного производства является важным экономическим индикатором, на основе которого правительство вносит коррективы в экономическую политику страны. К крупным предприятиям в КНР относятся компании с годовым доходом не менее 3,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года прибыль крупных промышленных предприятий Китая составила 4,05 трлн юаней (664 млн долл), что на 13,5% больше показателя аналогичного периода 2012 года.

По итогам 10 месяцев текущего года объем розничных продаж в Китае составил 19,03 трлн юаней (3,1 трлн долларов), что на 13% больше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщается, за 10 месяцев темпы роста потребления на селе превысили аналогичный показатель китайских городов. За указанный период жители сельской местности увеличили объем потребления на 14,5% - до 2,59 трлн юаней (425 млрд долларов). Городские жители увеличили объем потребления до 16,44 трлн юаней (2,7 трлн долларов), что на 12,7% больше аналогичного периода прошлого года.

В 2012 году объем розничных продаж Китая по сравнению с 2011 годом вырос на 14,3% - до 20,7 трлн юаней (3,3 трлн долл.).