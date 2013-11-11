Европа не помогает Украине в решении проблем с Россией - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров упрекает Европейскую комиссию за то, что до сих пор с ее стороны нет реакции на просьбу Киева найти возможность переориентировать на ЕС экспортные поставки украинской продукции, которые могут быть сокращены в направлении России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Мы со своими европейскими партнерами достаточно откровенно говорили о той ситуации, которую мы сейчас имеем, говорили о своих проблемах. Мы предлагали им прежде всего помочь с замещением поставок нашей экспортной продукции. Если мы имеем отказ в поставках на определенные рынки – у вас большой рынок, давайте, помогите нам…К большому сожалению, наверно пока не так оперативно работает Европейская комиссия, как нам бы хотелось. Мы еще в июле поставили этот вопрос, а сейчас уже ноябрь идет, а конкретных предложений, к большому сожалению, не получили», - заявил Азаров,

При этом он отметил, что Украина имеет возможность поставлять в Европу любое оборудование в области энергетики - начиная от гидроэлектростанций, тепловых станций, заканчивая атомными станциями.

«Мы имеем возможность поставлять что угодно в транспортной сфере, начиная от рельсов, закончивая тепловозами, электровозами, вагонами – что угодно. На самом деле наша промышленность располагает возможностями поставки практически всего спектра продукции», - отметил премьер.

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